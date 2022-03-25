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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/obstrel-1780099514.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
16:10 25.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Горловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Работа расчета ЗРПК Панцирь-С. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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