https://ria.ru/20220325/obstrel-1780099514.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/pantsir-1780041028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку