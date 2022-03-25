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Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста - РИА Новости, 25.03.2022
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Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста
Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста - РИА Новости, 25.03.2022
Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста
Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:17
2022-03-25T01:32
в мире
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франция
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.Как сообщается, 37-летний Матье Б., проживавший на Украине вместе с женой и детьми, бежал из страны через несколько дней после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Передвижения ультраправого активиста отслеживали французские правоохранительные органы, которые начали расследовать его деятельность еще в октябре 2021 года после жалобы от Еврейской обсерватории Франции.Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями.Подозреваемый, известный призывами к созданию Белой республики Бургундии, называл себя "великим монархом" и "Святым Клавдием-88". Его арестовали 20 марта в Марселе, через два дня ему предъявили обвинения в расовых оскорблениях, провоцировании ненависти и дискриминации с помощью электронных средств. Сейчас обвиняемый находится под судебным надзором, отмечает газета.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, париж, франция, украина
01:17 25.03.2022 (обновлено: 01:32 25.03.2022)
 
Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста

Monde: во Франции арестовали неонациста, бежавшего с Украины после начала операции России

© REUTERS / Gonzalo FuentesФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Французские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.
Как сообщается, 37-летний Матье Б., проживавший на Украине вместе с женой и детьми, бежал из страны через несколько дней после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Передвижения ультраправого активиста отслеживали французские правоохранительные органы, которые начали расследовать его деятельность еще в октябре 2021 года после жалобы от Еврейской обсерватории Франции.
Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями.
Подозреваемый, известный призывами к созданию Белой республики Бургундии, называл себя "великим монархом" и "Святым Клавдием-88". Его арестовали 20 марта в Марселе, через два дня ему предъявили обвинения в расовых оскорблениях, провоцировании ненависти и дискриминации с помощью электронных средств. Сейчас обвиняемый находится под судебным надзором, отмечает газета.
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