https://ria.ru/20220325/neonatsist-1779969771.html

Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста

Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста - РИА Новости, 25.03.2022

Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста

Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:17

2022-03-25T01:17

2022-03-25T01:32

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.Как сообщается, 37-летний Матье Б., проживавший на Украине вместе с женой и детьми, бежал из страны через несколько дней после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Передвижения ультраправого активиста отслеживали французские правоохранительные органы, которые начали расследовать его деятельность еще в октябре 2021 года после жалобы от Еврейской обсерватории Франции.Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями.Подозреваемый, известный призывами к созданию Белой республики Бургундии, называл себя "великим монархом" и "Святым Клавдием-88". Его арестовали 20 марта в Марселе, через два дня ему предъявили обвинения в расовых оскорблениях, провоцировании ненависти и дискриминации с помощью электронных средств. Сейчас обвиняемый находится под судебным надзором, отмечает газета.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Никита Стома

в мире, париж, франция, украина