01:17 25.03.2022 (обновлено: 01:32 25.03.2022)
Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста
Monde: во Франции арестовали неонациста, бежавшего с Украины после начала операции России
Французские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.
Как сообщается, 37-летний Матье Б., проживавший на Украине вместе с женой и детьми, бежал из страны через несколько дней после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Передвижения ультраправого активиста отслеживали французские правоохранительные органы, которые начали расследовать его деятельность еще в октябре 2021 года после жалобы от Еврейской обсерватории Франции.
Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями.
Подозреваемый, известный призывами к созданию Белой республики Бургундии, называл себя "великим монархом" и "Святым Клавдием-88". Его арестовали 20 марта в Марселе, через два дня ему предъявили обвинения в расовых оскорблениях, провоцировании ненависти и дискриминации с помощью электронных средств. Сейчас обвиняемый находится под судебным надзором, отмечает газета.
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