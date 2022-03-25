https://ria.ru/20220325/neft-1780169247.html

G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов

G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов - РИА Новости, 25.03.2022

G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов

Страны Большой семерки обсуждали на этой неделе возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, сообщил на брифинге в пятницу Советник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:41

2022-03-25T20:41

2022-03-25T21:01

цены на нефть

джо байден

сша

брюссель

g7

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287295_0:104:3205:1907_1920x0_80_0_0_888f9f9285ab5bcdb5a25c2a6a175176.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Страны Большой семерки обсуждали на этой неделе возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, сообщил на брифинге в пятницу Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Да, (эти идеи) поднимались, особенно в ходе встречи G7. Это было основной темой обсуждения, вопрос в том, какие инструменты есть в нашем распоряжении для того, чтобы разобраться с мировыми ценами на нефть", - сказал Салливан в ходе брифинга в пятницу. Переговоры G7 прошли накануне в Брюсселе.В начале марта президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить порядка 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Всего, согласно планам США и союзников, для борьбы с ростом цен на энергоносители планируется освободить до 60 миллионов баррелей нефти.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, джо байден, сша, брюссель, g7, в мире