https://ria.ru/20220325/neft-1780169247.html
G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов
G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов - РИА Новости, 25.03.2022
G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов
Страны Большой семерки обсуждали на этой неделе возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, сообщил на брифинге в пятницу Советник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:41
2022-03-25T20:41
2022-03-25T21:01
цены на нефть
джо байден
сша
брюссель
g7
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Страны Большой семерки обсуждали на этой неделе возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, сообщил на брифинге в пятницу Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Да, (эти идеи) поднимались, особенно в ходе встречи G7. Это было основной темой обсуждения, вопрос в том, какие инструменты есть в нашем распоряжении для того, чтобы разобраться с мировыми ценами на нефть", - сказал Салливан в ходе брифинга в пятницу. Переговоры G7 прошли накануне в Брюсселе.В начале марта президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить порядка 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Всего, согласно планам США и союзников, для борьбы с ростом цен на энергоносители планируется освободить до 60 миллионов баррелей нефти.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джо байден, сша, брюссель, g7, в мире
20:41 25.03.2022 (обновлено: 21:01 25.03.2022)
G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов
Советник Байдена Салливан: G7 обсудила возможность новых высвобождений нефти из резервов