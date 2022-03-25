20:25 25.03.2022 (обновлено: 20:43 25.03.2022)
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 43 украинских националистов с начала суток
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти населенных пунктов, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Сообщается, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 43 украинских националиста, два танка и одну бронированную машину, а также захватили один БПМ и два бронетранспортера. "Четверо военнослужащих 54-й механизированной бригады и пятеро военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - добавили в оборонном ведомстве.
"К большому сожалению, за прошедшую неделю в борьбе за независимость 45 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 506 получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.