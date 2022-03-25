Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/natsionalisty-1780167882.html
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток - РИА Новости, 25.03.2022
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток
Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:25
2022-03-25T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779904156_0:29:3313:1893_1920x0_80_0_0_c38c9543f04cb6c123e61253270093f1.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти населенных пунктов, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Сообщается, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 43 украинских националиста, два танка и одну бронированную машину, а также захватили один БПМ и два бронетранспортера. "Четверо военнослужащих 54-й механизированной бригады и пятеро военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - добавили в оборонном ведомстве."К большому сожалению, за прошедшую неделю в борьбе за независимость 45 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 506 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779904156_0:0:2525:1893_1920x0_80_0_0_3713a16a1cad3ba3cffa9aeb364c1afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
20:25 25.03.2022 (обновлено: 20:43 25.03.2022)
 
Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 43 украинских националистов с начала суток

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти населенных пунктов, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Сообщается, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 43 украинских националиста, два танка и одну бронированную машину, а также захватили один БПМ и два бронетранспортера. "Четверо военнослужащих 54-й механизированной бригады и пятеро военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - добавили в оборонном ведомстве.
"К большому сожалению, за прошедшую неделю в борьбе за независимость 45 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 506 получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала