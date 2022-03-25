https://ria.ru/20220325/natsionalisty-1780167882.html

Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток

Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток - РИА Новости, 25.03.2022

Силы ДНР уничтожили 43 украинских националиста с начала суток

Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:25

2022-03-25T20:25

2022-03-25T20:43

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецкой народной республике более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", а также обстреляли районы девяти населенных пунктов, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Сообщается, что с начала суток военнослужащие ДНР уничтожили 43 украинских националиста, два танка и одну бронированную машину, а также захватили один БПМ и два бронетранспортера. "Четверо военнослужащих 54-й механизированной бригады и пятеро военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - добавили в оборонном ведомстве."К большому сожалению, за прошедшую неделю в борьбе за независимость 45 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 506 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр