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Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/naemniki-1780180052.html
Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области
Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области
Украинские СМИ опубликовали в пятницу видео с грузинскими наемниками на Украине. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:43
2022-03-25T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ираклий окруашвили
сергей рудской
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали в пятницу видео с грузинскими наемниками на Украине.Как сообщает украинское издание страна.ua, видео якобы снято в городе Ирпень в Киевской области, группой наемников руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют более 6,5 тысяч иностранных наемников и террористов из 62 государств. Он отметил, что они будут безжалостно уничтожаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, ираклий окруашвили, сергей рудской, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, грузия
22:43 25.03.2022
 
Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области

Страна.ua рассказала о грузинских наемниках на Украине во главе с экс-министром обороны

© Минобороны РФБлокпост в Киевской области
Блокпост в Киевской области
© Минобороны РФ
Блокпост в Киевской области
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали в пятницу видео с грузинскими наемниками на Украине.
Как сообщает украинское издание страна.ua, видео якобы снято в городе Ирпень в Киевской области, группой наемников руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
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Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют более 6,5 тысяч иностранных наемников и террористов из 62 государств. Он отметил, что они будут безжалостно уничтожаться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИраклий ОкруашвилиСергей РудскойДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГрузия
 
 
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