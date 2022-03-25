https://ria.ru/20220325/naemniki-1780180052.html

Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области

Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские СМИ рассказали о грузинских наемниках в Киевской области

Украинские СМИ опубликовали в пятницу видео с грузинскими наемниками на Украине. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:43

2022-03-25T22:43

2022-03-25T22:43

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали в пятницу видео с грузинскими наемниками на Украине.Как сообщает украинское издание страна.ua, видео якобы снято в городе Ирпень в Киевской области, группой наемников руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют более 6,5 тысяч иностранных наемников и террористов из 62 государств. Он отметил, что они будут безжалостно уничтожаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

в мире, ираклий окруашвили, сергей рудской, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, грузия