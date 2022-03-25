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Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро - РИА Новости, 25.03.2022
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Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро - РИА Новости, 25.03.2022
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро
НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:36
2022-03-25T13:36
экономика
московская биржа
россия
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных торговой площадки."Решением НКО НКЦ с 25 марта 2022 года устанавливается новое значение ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка), по евро: с 20% годовых до 5%", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, штрафная ставка призвана стимулировать участников клиринга своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства перед НКЦ, что очень важно в периоды высокой волатильности на рынке и повышает устойчивость всей системы в целом, а по мере снижения волатильности величина штрафа за неисполнение обязательств в евро уменьшается.
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экономика, московская биржа, россия, москва
13:36 25.03.2022
 
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро

Мосбиржа понизила штраф за перенос обязательств по евро с 20 до пяти процентов годовых

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных торговой площадки.
"Решением НКО НКЦ с 25 марта 2022 года устанавливается новое значение ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка), по евро: с 20% годовых до 5%", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, штрафная ставка призвана стимулировать участников клиринга своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства перед НКЦ, что очень важно в периоды высокой волатильности на рынке и повышает устойчивость всей системы в целом, а по мере снижения волатильности величина штрафа за неисполнение обязательств в евро уменьшается.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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