https://ria.ru/20220325/mosbirzha-1780052791.html
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро - РИА Новости, 25.03.2022
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро
НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:36
2022-03-25T13:36
2022-03-25T13:36
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Московской биржи) понижает штраф за перенос обязательств по евро до 5% годовых с 20%, следует из данных торговой площадки."Решением НКО НКЦ с 25 марта 2022 года устанавливается новое значение ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка), по евро: с 20% годовых до 5%", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, штрафная ставка призвана стимулировать участников клиринга своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства перед НКЦ, что очень важно в периоды высокой волатильности на рынке и повышает устойчивость всей системы в целом, а по мере снижения волатильности величина штрафа за неисполнение обязательств в евро уменьшается.
https://ria.ru/20220325/rezervy-1780008717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, москва
Московская биржа понизила штраф за перенос обязательств по евро
Мосбиржа понизила штраф за перенос обязательств по евро с 20 до пяти процентов годовых