https://ria.ru/20220325/moreprodukty-1779969599.html

Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России

Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России - РИА Новости, 25.03.2022

Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России

Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T01:12

2022-03-25T01:12

2022-03-25T01:36

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вашингтон

сша

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства.Как говорится в сообщении минфина, генеральной лицензией разрешен импорт "на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам" рыбы и морепродуктов до 23 июня.Ранее этот срок завершался 25 марта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/gruppa-1779966149.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, сша, министерство финансов сша