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Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России - РИА Новости, 25.03.2022
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Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России - РИА Новости, 25.03.2022
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России
Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:12
2022-03-25T01:36
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вашингтон
сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства.Как говорится в сообщении минфина, генеральной лицензией разрешен импорт "на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам" рыбы и морепродуктов до 23 июня.Ранее этот срок завершался 25 марта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, сша, министерство финансов сша
01:12 25.03.2022 (обновлено: 01:36 25.03.2022)
 
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России

Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России до 23 июня

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства.
Как говорится в сообщении минфина, генеральной лицензией разрешен импорт "на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам" рыбы и морепродуктов до 23 июня.
Ранее этот срок завершался 25 марта.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВашингтонСШАМинистерство финансов США
 
 
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