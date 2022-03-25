https://ria.ru/20220325/moreprodukty-1779969599.html
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России - РИА Новости, 25.03.2022
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России
Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T01:12
2022-03-25T01:12
2022-03-25T01:36
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вашингтон
сша
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства.Как говорится в сообщении минфина, генеральной лицензией разрешен импорт "на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам" рыбы и морепродуктов до 23 июня.Ранее этот срок завершался 25 марта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/gruppa-1779966149.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, сша, министерство финансов сша
01:12 25.03.2022 (обновлено: 01:36 25.03.2022)
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России
Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России до 23 июня