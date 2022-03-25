https://ria.ru/20220325/mirimskaya-1780022370.html

Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую

Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую - РИА Новости, 25.03.2022

Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую

Адвокат председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской рассказал РИА Новости о задержании афериста, якобы имевшего связи в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:46

2022-03-25T11:46

2022-03-25T11:46

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр чернов

ольга миримская

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Адвокат председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской рассказал РИА Новости о задержании афериста, якобы имевшего связи в ФСБ и предлагавшего за 33,5 миллиона рублей прекратить уголовное преследование его клиентки."Сергей Соколов обещал изменить меру пресечения, прекратить уголовное преследование Ольги Михайловны, рассказать про заказчика ее уголовного дела, ссылался на свои связи с первым замглавы ФСБ России, называл фамилию (первого замдиректора ФСБ Сергея) Королева. Он настаивал на переводе 33,5 миллионов рублей именно с карточки адвоката (Миримской – ред.) Юлии Журавлевой, было множество провокационных действий с его стороны, после чего мы обратились в правоохранительные органы", - заявил защитник Александр Чернов.Он пояснил, что 24 марта Соколову была передана "кукла" в качестве первой части взятки в здании столичного бизнес-центра "Сибирь". Оперативный эксперимент проходил под контролем сотрудников правоохранительных органов.Соколов задержан, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам Чернова, следователи столичного главка СК РФ в пятницу планируют ходатайствовать о его аресте.Собеседник агентства полагает, что целью аферы было вывести из игры Журавлеву, которая представляет Миримскую по иску бывшего мужа предпринимательницы Алексея Голубовича, пытающегося взыскать с нее 35 миллионов долларов.Миримской предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), ее арестовали в декабре 2021 года. Также под стражей следователь Юрий Носов, которому, предположительно, и давала взятку Миримская.По данным "Коммерсанта", подкуп следователя Носова на сумму около 3,3 миллиона рублей - это уже второе дело в отношении Миримской, но выделили его из первого.Первое было возбуждено несколько лет назад за попытку подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы, который рассматривал ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем - основателем и управляющим директором компании Arbat Capital.Миримская ранее занимала должность гендиректора компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200206/1564347365.html

https://ria.ru/20170807/1499921537.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр чернов, ольга миримская