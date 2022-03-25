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Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую - РИА Новости, 25.03.2022
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Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую
Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую - РИА Новости, 25.03.2022
Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую
Адвокат председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской рассказал РИА Новости о задержании афериста, якобы имевшего связи в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:46
2022-03-25T11:46
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр чернов
ольга миримская
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Адвокат председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской рассказал РИА Новости о задержании афериста, якобы имевшего связи в ФСБ и предлагавшего за 33,5 миллиона рублей прекратить уголовное преследование его клиентки."Сергей Соколов обещал изменить меру пресечения, прекратить уголовное преследование Ольги Михайловны, рассказать про заказчика ее уголовного дела, ссылался на свои связи с первым замглавы ФСБ России, называл фамилию (первого замдиректора ФСБ Сергея) Королева. Он настаивал на переводе 33,5 миллионов рублей именно с карточки адвоката (Миримской – ред.) Юлии Журавлевой, было множество провокационных действий с его стороны, после чего мы обратились в правоохранительные органы", - заявил защитник Александр Чернов.Он пояснил, что 24 марта Соколову была передана "кукла" в качестве первой части взятки в здании столичного бизнес-центра "Сибирь". Оперативный эксперимент проходил под контролем сотрудников правоохранительных органов.Соколов задержан, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам Чернова, следователи столичного главка СК РФ в пятницу планируют ходатайствовать о его аресте.Собеседник агентства полагает, что целью аферы было вывести из игры Журавлеву, которая представляет Миримскую по иску бывшего мужа предпринимательницы Алексея Голубовича, пытающегося взыскать с нее 35 миллионов долларов.Миримской предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), ее арестовали в декабре 2021 года. Также под стражей следователь Юрий Носов, которому, предположительно, и давала взятку Миримская.По данным "Коммерсанта", подкуп следователя Носова на сумму около 3,3 миллиона рублей - это уже второе дело в отношении Миримской, но выделили его из первого.Первое было возбуждено несколько лет назад за попытку подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы, который рассматривал ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем - основателем и управляющим директором компании Arbat Capital.Миримская ранее занимала должность гендиректора компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр чернов, ольга миримская
11:46 25.03.2022
 
Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую

Адвокат Чернов: аферист обещал прекратить дело главы БКФ Миримской за 33,5 миллиона рублей

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции МосквыГлава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы
Глава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Глава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Адвокат председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской рассказал РИА Новости о задержании афериста, якобы имевшего связи в ФСБ и предлагавшего за 33,5 миллиона рублей прекратить уголовное преследование его клиентки.
"Сергей Соколов обещал изменить меру пресечения, прекратить уголовное преследование Ольги Михайловны, рассказать про заказчика ее уголовного дела, ссылался на свои связи с первым замглавы ФСБ России, называл фамилию (первого замдиректора ФСБ Сергея) Королева. Он настаивал на переводе 33,5 миллионов рублей именно с карточки адвоката (Миримской – ред.) Юлии Журавлевой, было множество провокационных действий с его стороны, после чего мы обратились в правоохранительные органы", - заявил защитник Александр Чернов.
Он пояснил, что 24 марта Соколову была передана "кукла" в качестве первой части взятки в здании столичного бизнес-центра "Сибирь". Оперативный эксперимент проходил под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Соколов задержан, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам Чернова, следователи столичного главка СК РФ в пятницу планируют ходатайствовать о его аресте.
Собеседник агентства полагает, что целью аферы было вывести из игры Журавлеву, которая представляет Миримскую по иску бывшего мужа предпринимательницы Алексея Голубовича, пытающегося взыскать с нее 35 миллионов долларов.
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Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
Миримской предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), ее арестовали в декабре 2021 года. Также под стражей следователь Юрий Носов, которому, предположительно, и давала взятку Миримская.
По данным "Коммерсанта", подкуп следователя Носова на сумму около 3,3 миллиона рублей - это уже второе дело в отношении Миримской, но выделили его из первого.
Первое было возбуждено несколько лет назад за попытку подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы, который рассматривал ее имущественный спор с бывшим супругом Алексеем Голубовичем - основателем и управляющим директором компании Arbat Capital.
Миримская ранее занимала должность гендиректора компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
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