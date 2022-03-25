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МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.03.2022
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МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом
МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.03.2022
МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом
Трудности с финансовым обеспечением российских дипломатических учреждений за рубежом есть, эти вопросы сейчас решаются, заявил директор департамента... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:52
2022-03-25T16:52
в мире
евросоюз
сша
россия
санкции
дмитрий биричевский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских дипломатических учреждений за рубежом есть, эти вопросы сейчас решаются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Трудности есть после того, как были введены санкции против наших банков. Работаем для перевода средств с теми банками, которые попали под незаконные ограничения США и Евросоюза и других недружественных стран. Да, трудно снимать средства для оплаты аренды жилья, аренды посольств, постпредств, коммунальных услуг - все эти сложности есть, и переводить зарплату нашим коллегам, которые работают за рубежом, также возникли серьезные трудности", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас создан в МИДе штаб во главе с первым заместителем министра, который решает все эти вопросы. Мы рекомендуем коллегам обращаться в банки, с которыми они работают, и в МИД страны пребывания, объясняя, что дипломатические представительства не должны подпадать и они не подпадают официально под действия санкционных мер", - добавил он."Существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас", - заявил дипломат.
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в мире, евросоюз, сша, россия, санкции, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:52 25.03.2022
 
МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом

Биричевский сообщил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор Департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский
Директор Департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Директор Департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских дипломатических учреждений за рубежом есть, эти вопросы сейчас решаются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Трудности есть после того, как были введены санкции против наших банков. Работаем для перевода средств с теми банками, которые попали под незаконные ограничения США и Евросоюза и других недружественных стран. Да, трудно снимать средства для оплаты аренды жилья, аренды посольств, постпредств, коммунальных услуг - все эти сложности есть, и переводить зарплату нашим коллегам, которые работают за рубежом, также возникли серьезные трудности", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас создан в МИДе штаб во главе с первым заместителем министра, который решает все эти вопросы. Мы рекомендуем коллегам обращаться в банки, с которыми они работают, и в МИД страны пребывания, объясняя, что дипломатические представительства не должны подпадать и они не подпадают официально под действия санкционных мер", - добавил он.
"Существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас", - заявил дипломат.
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В миреЕвросоюзСШАРоссияСанкцииДмитрий БиричевскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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