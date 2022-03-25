https://ria.ru/20220325/mid-1780117017.html

МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом

МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.03.2022

МИД заявил о трудностях с обеспечением российских дипучреждений за рубежом

Трудности с финансовым обеспечением российских дипломатических учреждений за рубежом есть, эти вопросы сейчас решаются, заявил директор департамента... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:52

2022-03-25T16:52

2022-03-25T16:52

в мире

евросоюз

сша

россия

санкции

дмитрий биричевский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Трудности с финансовым обеспечением российских дипломатических учреждений за рубежом есть, эти вопросы сейчас решаются, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Трудности есть после того, как были введены санкции против наших банков. Работаем для перевода средств с теми банками, которые попали под незаконные ограничения США и Евросоюза и других недружественных стран. Да, трудно снимать средства для оплаты аренды жилья, аренды посольств, постпредств, коммунальных услуг - все эти сложности есть, и переводить зарплату нашим коллегам, которые работают за рубежом, также возникли серьезные трудности", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас создан в МИДе штаб во главе с первым заместителем министра, который решает все эти вопросы. Мы рекомендуем коллегам обращаться в банки, с которыми они работают, и в МИД страны пребывания, объясняя, что дипломатические представительства не должны подпадать и они не подпадают официально под действия санкционных мер", - добавил он."Существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, сша, россия, санкции, дмитрий биричевский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)