16:56 25.03.2022 (обновлено: 17:02 25.03.2022)
Из Мариуполя в ДНР за день эвакуировали более 340 человек, включая 65 детей
Более 340 человек, включая 65 детей, эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за день
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Более 340 человек, включая 65 детей, эвакуировали в пятницу из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 25 марта с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 342 человека, включая 65 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее в пятницу ведомство сообщало, что в Безыменное за сутки было эвакуировано более 600 человек, в том числе свыше 100 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.