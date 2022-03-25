https://ria.ru/20220325/mariupol-1780110627.html

Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом

Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом

В Мариуполе свыше 7 тысяч боевиков неонацистского батальона "Азов" воюют, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", заявил в пятницу на брифинге в Москве... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:34

2022-03-25T16:34

2022-03-25T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мариуполь

генштаб вс россии

сергей рудской

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Мариуполе свыше 7 тысяч боевиков неонацистского батальона "Азов" воюют, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.По его словам, оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* и другие, признанные в России террористическими организациями."Только в Мариуполе в их составе более 7 тысяч боевиков, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве "живого щита", - сказал Рудской."Боевики батальона "Азов" выгоняют из подвалов женщин и детей, угрожая оружием, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР с целью затруднить продвижение народной милиции. Это стало для них обычной практикой", - отметил Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенное в России радикальное движение украинских националистов

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мариуполь, генштаб вс россии, сергей рудской, вооруженные силы украины