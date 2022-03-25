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Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/mariupol-1780110627.html
Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом
Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом
В Мариуполе свыше 7 тысяч боевиков неонацистского батальона "Азов" воюют, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", заявил в пятницу на брифинге в Москве... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:34
2022-03-25T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
генштаб вс россии
сергей рудской
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Мариуполе свыше 7 тысяч боевиков неонацистского батальона "Азов" воюют, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.По его словам, оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* и другие, признанные в России террористическими организациями."Только в Мариуполе в их составе более 7 тысяч боевиков, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве "живого щита", - сказал Рудской."Боевики батальона "Азов" выгоняют из подвалов женщин и детей, угрожая оружием, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР с целью затруднить продвижение народной милиции. Это стало для них обычной практикой", - отметил Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенное в России радикальное движение украинских националистов
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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в мире, украина, мариуполь, генштаб вс россии, сергей рудской, вооруженные силы украины
16:34 25.03.2022 (обновлено: 16:44 25.03.2022)
 
Генштаб: неонацисты в Мариуполе прикрываются горожанами как живым щитом

Рудской: в Мариуполе свыше семи тысяч неонацистов прикрываются горожанами как живым щитом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мариуполь
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Мариуполе свыше 7 тысяч боевиков неонацистского батальона "Азов" воюют, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* и другие, признанные в России террористическими организациями.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
"Только в Мариуполе в их составе более 7 тысяч боевиков, которые воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве "живого щита", - сказал Рудской.
"Боевики батальона "Азов" выгоняют из подвалов женщин и детей, угрожая оружием, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР с целью затруднить продвижение народной милиции. Это стало для них обычной практикой", - отметил Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Запрещенное в России радикальное движение украинских националистов
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольГенштаб ВС РоссииСергей РудскойВооруженные силы Украины
 
 
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