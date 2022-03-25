https://ria.ru/20220325/kusturica-1780024535.html
В Барселоне перенесли концерт Кустурицы после протеста украинской диаспоры
В Барселоне перенесли концерт Кустурицы после протеста украинской диаспоры - РИА Новости, 25.03.2022
В Барселоне перенесли концерт Кустурицы после протеста украинской диаспоры
В Барселоне перенесли концерт Эмира Кустурицы и его ансамбля The No Smoking Orchestra. Об этом сообщает агентство EFE. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:25
2022-03-25T12:25
2022-03-25T12:25
культура
новости культуры
театр
музыка
эмир кустурица
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Барселоне перенесли концерт Эмира Кустурицы и его ансамбля The No Smoking Orchestra. Об этом сообщает агентство EFE. Дворец каталонской музыки, где должно было состояться мероприятие, объявил об изменениях после протеста со стороны украинской диаспоры, по мнению которой, постановщик связан с "российским режимом" (régimen ruso). Ее представители, пишет EFE, утверждали, что выйдут на митинг против выступления артиста. Концерт был запланирован на 30 марта. Новых дат и причины переноса на сайте Дворца каталонской музыки пока нет. В феврале руководство чешского кинофестиваля Febiofest заявило, что лишает своей награды Kristián от 2017 года Кустурицу из-за того, что перед специальной операцией России на Украине он согласился сотрудничать с Театром Российской армии. Режиссер рассказывал, что поставит там несколько спектаклей.
https://ria.ru/20220324/lyube-1779810364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, музыка, эмир кустурица, центральный академический театр российской армии
В Барселоне перенесли концерт Кустурицы после протеста украинской диаспоры
Концерт Кустурицы перенесли в Барселоне после протеста украинской диаспоры в Каталонии