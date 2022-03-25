https://ria.ru/20220325/kurs-1780122108.html

Курс доллара на выходные и понедельник составил 95,66 рубля

Курс доллара на выходные и понедельник составил 95,66 рубля - РИА Новости, 25.03.2022

Курс доллара на выходные и понедельник составил 95,66 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, понизился на 0,384 рубля - до 95,6618 рубля, курс евро - на 0,2017 рубля, до... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:10

2022-03-25T17:10

2022-03-25T17:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, понизился на 0,384 рубля - до 95,6618 рубля, курс евро - на 0,2017 рубля, до 105,2662 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)