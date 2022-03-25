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Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро
Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро - РИА Новости, 25.03.2022
Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро
Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:15
2022-03-25T10:15
2022-03-25T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей.Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар – до 95,06 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро
Курс доллара в начале торгов снизился до 96,8 рубля, курс евро вырос до 107 рублей