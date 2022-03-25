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Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро

Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро - РИА Новости, 25.03.2022

Рубль прибавил к доллару, но перешел к снижению против евро

Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:15

2022-03-25T10:15

2022-03-25T10:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей.Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар – до 95,06 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа