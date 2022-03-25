https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html

Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин

Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022

Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин

Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:49

2022-03-25T15:49

2022-03-25T15:49

культура

в мире

культура

владимир путин

сша

япония

голливуд

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии, сказал Владимир Путин."Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были", - сказал Путин.Президент отметил, что такое явление началось "не вчера" - это хорошо известно. А также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств."В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили", - добавил Путин.Также президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии "или стыдливо молчат", кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали "некие абстрактные союзники".

https://ria.ru/20220325/pravda-1780082864.html

сша

япония

голливуд

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, культура, владимир путин, сша, япония, голливуд, германия