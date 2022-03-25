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Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:49
2022-03-25T15:49
культура
в мире
культура
владимир путин
сша
япония
голливуд
германия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии, сказал Владимир Путин."Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были", - сказал Путин.Президент отметил, что такое явление началось "не вчера" - это хорошо известно. А также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств."В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили", - добавил Путин.Также президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии "или стыдливо молчат", кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали "некие абстрактные союзники".
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в мире, культура, владимир путин, сша, япония, голливуд, германия
15:49 25.03.2022
 
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин

Путин: сейчас подрываются вечные ценности и нормы, которые не вписываются в шаблоны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии, сказал Владимир Путин.
"Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
15:22
Правда пробьет себе дорогу через взаимную симпатию людей, заявил Путин
Президент отметил, что такое явление началось "не вчера" - это хорошо известно. А также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств.
Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили", - добавил Путин.
Также президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии "или стыдливо молчат", кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали "некие абстрактные союзники".
 
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