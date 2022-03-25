https://ria.ru/20220325/kultura-1780091049.html
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2022
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:49
2022-03-25T15:49
2022-03-25T15:49
культура
в мире
культура
владимир путин
сша
япония
голливуд
германия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии, сказал Владимир Путин."Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были", - сказал Путин.Президент отметил, что такое явление началось "не вчера" - это хорошо известно. А также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств."В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили", - добавил Путин.Также президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии "или стыдливо молчат", кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали "некие абстрактные союзники".
https://ria.ru/20220325/pravda-1780082864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, культура, владимир путин, сша, япония, голливуд, германия
Сейчас подрываются вечные ценности и нормы, заявил Путин
Путин: сейчас подрываются вечные ценности и нормы, которые не вписываются в шаблоны
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целый ряд западных государств замалчивает очередные факты, книги, имена и просто людей, которые не вписываются в шаблоны, в Голливуде отменяют фильмы с победами Красной Армии, сказал Владимир Путин.
"Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были", - сказал Путин.
Президент отметил, что такое явление началось "не вчера" - это хорошо известно. А также сейчас подрываются вечные ценности и нормы в целом ряде государств.
"В Голливуде
, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии
. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили", - добавил Путин.
Также президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии
"или стыдливо молчат", кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали "некие абстрактные союзники".