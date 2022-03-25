https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780015709.html

В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом

Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:19

2022-03-25T11:19

2022-03-25T11:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1086, 196 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 886, 25 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 734 298 случаев коронавируса, выздоровели 2 539 045 человек, умерли из-за COVID 42 565 человек.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии