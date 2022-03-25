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В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.03.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:19
2022-03-25T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1086, 196 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 886, 25 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 734 298 случаев коронавируса, выздоровели 2 539 045 человек, умерли из-за COVID 42 565 человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:19 25.03.2022 (обновлено: 11:24 25.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 1086 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 1086, 196 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 886, 25 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 734 298 случаев коронавируса, выздоровели 2 539 045 человек, умерли из-за COVID 42 565 человек.
 
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