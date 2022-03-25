https://ria.ru/20220325/koronavirus-1780015709.html
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:19
2022-03-25T11:19
2022-03-25T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1086, умерли 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1086, 196 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 886, 25 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 734 298 случаев коронавируса, выздоровели 2 539 045 человек, умерли из-за COVID 42 565 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d3bead4cf52cd46af5d5c28f47d6055e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:19 25.03.2022 (обновлено: 11:24 25.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 196 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1086 новых случаев COVID-19