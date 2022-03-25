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Школьники избили сверстника в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.03.2022
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Школьники избили сверстника в Екатеринбурге
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.03.2022
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге
Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:38
2022-03-25T10:38
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД России.Ранее местные СМИ написали, что группа подростков напала на 14-летнего мальчика, в результате у пострадавшего диагностированы перелом ребра и сотрясение мозга."По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.По его словам, после получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет.Свою проверку также начали свердловские следователи. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента.
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россия
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происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
10:38 25.03.2022
 
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД России.
Ранее местные СМИ написали, что группа подростков напала на 14-летнего мальчика, в результате у пострадавшего диагностированы перелом ребра и сотрясение мозга.
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"По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет.
Свою проверку также начали свердловские следователи. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента.
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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