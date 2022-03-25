https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html

Школьники избили сверстника в Екатеринбурге

Школьники избили сверстника в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.03.2022

Школьники избили сверстника в Екатеринбурге

Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:38

2022-03-25T10:38

2022-03-25T10:38

происшествия

россия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД России.Ранее местные СМИ написали, что группа подростков напала на 14-летнего мальчика, в результате у пострадавшего диагностированы перелом ребра и сотрясение мозга."По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.По его словам, после получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет.Свою проверку также начали свердловские следователи. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20220218/izbienie-1773582976.html

россия

екатеринбург

свердловская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область