https://ria.ru/20220325/izbienie-1780004199.html
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.03.2022
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге
Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:38
2022-03-25T10:38
2022-03-25T10:38
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД России.Ранее местные СМИ написали, что группа подростков напала на 14-летнего мальчика, в результате у пострадавшего диагностированы перелом ребра и сотрясение мозга."По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.По его словам, после получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет.Свою проверку также начали свердловские следователи. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20220218/izbienie-1773582976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Школьники избили сверстника в Екатеринбурге
Полиция начала проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции организовали проверку после избиения школьника сверстниками в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД России.
Ранее местные СМИ написали, что группа подростков напала на 14-летнего мальчика, в результате у пострадавшего диагностированы перелом ребра и сотрясение мозга.
"По данному факту отделом полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу
проводится проверка. Личности всех участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Ими оказались местные жители, учащиеся общеобразовательной школы № 141. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет.
Свою проверку также начали свердловские следователи. Как сообщили в региональном управлении СК РФ
, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента.