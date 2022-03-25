https://ria.ru/20220325/it-spetsialisty-1780012028.html

Медведев надеется, что большая часть IT-специалистов останется в России

Медведев надеется, что большая часть IT-специалистов останется в России - РИА Новости, 25.03.2022

Медведев надеется, что большая часть IT-специалистов останется в России

Отключение России от платёжных систем и остановка контактов с крупными иностранными подрядчиками стали особенно тяжёлыми для программистов, и мотивы уехавших за РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:05

2022-03-25T11:05

2022-03-25T13:02

экономика

украина

россия

дмитрий медведев

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Отключение России от платёжных систем и остановка контактов с крупными иностранными подрядчиками стали особенно тяжёлыми для программистов, и мотивы уехавших за границу IT-специалистов можно понять, однако предпринимаются меры для того, чтобы значительная часть из них осталась в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT."Сейчас есть, например, проблема с тем, как ко всем этим событиям относятся, допустим, программисты. Поскольку у них бизнес интернациональный, а нас отовсюду отрезали, в том числе и от платёжных средств, и от банковских возможностей, и от контактов с крупными иностранными подрядчиками, вот для них это событие было тяжёлым. И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти своё место под солнцем", - сказал Медведев, комментируя отъезд россиян за рубеж с началом спецоперации на Украине.Он напомнил, что в связи с этим правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли."Будем надеяться, что государству удастся смикшировать это воздействие, и всё-таки значительная часть специалистов в области IT останется в стране, мы сможем их сохранить. Вот это реальная проблема", - добавил зампред Совбеза.Он подчеркнул, что такие специалисты очень важны и дефицитны на рынке, и "их по-человечески жалко, потому что они в сложном положении находятся"."При том что эти ограничительные решения не мы, конечно, принимали, но тем не менее вот об этом надо думать", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220324/marketpleysy-1779960318.html

https://ria.ru/20220322/it-spetsialisty-1779454595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, дмитрий медведев, правительство рф