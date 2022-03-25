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Главу МИД Ирландии увели со сцены из-за угрозы взрыва, пишут СМИ

Главу МИД Ирландии увели со сцены из-за угрозы взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2022

Главу МИД Ирландии увели со сцены из-за угрозы взрыва, пишут СМИ

Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени увели со сцены во время выступления из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал ITV. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:19

2022-03-25T15:19

2022-03-25T15:19

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ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени увели со сцены во время выступления из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал ITV.Ковени выступал с речью на мероприятии в Белфасте, однако охрана министра увела его со сцены посередине выступления.По данным издания, неизвестные угнали белый минивэн, и, угрожая водителю оружием, потребовали ехать к зданию, где проходило мероприятие, положив в автомобиль канистру.По данным агентства Рейтер, министра увели, когда на парковке здания служба безопасности обнаружила подозрительный объект в угнанном автомобиле.Ковени в опубликованном заявлении в Twitter написал, что "опечален и разочарован тем, что кто-то подвергся нападению и стал жертвой таким образом".В настоящее время полиция оцепила место происшествия и рекомендовала людям избегать этот район.

https://ria.ru/20220316/frantsiya-1778444239.html

белфаст

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Мадина Моргоева

в мире, авто, белфаст, twitter