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Исследование: инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году - РИА Новости, 25.03.2022
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Исследование: инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году
Исследование: инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году - РИА Новости, 25.03.2022
Исследование: инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году
Инфляция волнует американцев сейчас сильнее, чем в период самых сильных рецессий американской экономики в 80-ые годы прошлого века и в кризис 2008 года,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:51
2022-03-25T22:51
экономика
сша
украина
инфляция
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Инфляция волнует американцев сейчас сильнее, чем в период самых сильных рецессий американской экономики в 80-ые годы прошлого века и в кризис 2008 года, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Мичигана (UMich)."При ожидаемом годовом уровне инфляции в размере 5,4%, самом высоком с ноября 1981 года, инфляция упоминалась на протяжении всего исследования независимо от того, касался ли вопрос личного финансового состояния, перспектив экономики или оценки покупательских способностей", - комментирует полученные данные руководитель исследования Surveys of Consumers Attitudes (SCA) ведущий экономист UMich Ричард Куртин.Согласно выводу исследования, индекс потребительских настроений, которые UMich оценивает каждые две недели, сейчас остается на уровне августа 2011 года. При этом волнение американцев вызывает растущая инфляция. "Описывая своими словами изменения в своем финансовом положении, больше потребителей, нежели в любой другой период за исключением двух сильнейших рецессий в последние 50 лет с марта 1979 по апрель 1982 и с мая по октябрь 2008 года, упоминают снижение уровня жизни из-за растущей инфляции", - говорит экономист.В прошлом году рост ВВП США составил 5,7%, превзойдя по темпам рост в рекордный 1984 год. Однако инфляция (индекс роста потребительских цен) превысила этот показатель, достигнув 7%. В этом году рост продолжился, достигнув в феврале 7,9% в годовом исчислении, что уже привело к повышению ФРС процентной ставки.По данным UMich, 32% участников исследования ожидают ухудшения своей финансовой ситуации в 2023 году, рекордные данные с середины 1940-х, когда были начаты подобные исследования. На этом фоне, отмечает экономист, половина участников исследования не одобряют текущую экономическую политику властей, лишь 16% поддерживают ее."Ситуацию усложняет и то, что те, кто принимают политические решения, должны принимать во внимание два необычных фактора экономической неопределенности - один довольно незначительный (новый вариант коронавируса) и значительный фактор продолжающихся сбоев в экономике (ситуация на Украине)", - говорит эксперт.
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экономика, сша, украина, инфляция, федеральная резервная система сша
22:51 25.03.2022
 
Исследование: инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году

Исследование UMich показало, что инфляция волнует жителей США сильнее, чем в 2008 году

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Инфляция волнует американцев сейчас сильнее, чем в период самых сильных рецессий американской экономики в 80-ые годы прошлого века и в кризис 2008 года, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Мичигана (UMich).
"При ожидаемом годовом уровне инфляции в размере 5,4%, самом высоком с ноября 1981 года, инфляция упоминалась на протяжении всего исследования независимо от того, касался ли вопрос личного финансового состояния, перспектив экономики или оценки покупательских способностей", - комментирует полученные данные руководитель исследования Surveys of Consumers Attitudes (SCA) ведущий экономист UMich Ричард Куртин.
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Согласно выводу исследования, индекс потребительских настроений, которые UMich оценивает каждые две недели, сейчас остается на уровне августа 2011 года. При этом волнение американцев вызывает растущая инфляция. "Описывая своими словами изменения в своем финансовом положении, больше потребителей, нежели в любой другой период за исключением двух сильнейших рецессий в последние 50 лет с марта 1979 по апрель 1982 и с мая по октябрь 2008 года, упоминают снижение уровня жизни из-за растущей инфляции", - говорит экономист.
В прошлом году рост ВВП США составил 5,7%, превзойдя по темпам рост в рекордный 1984 год. Однако инфляция (индекс роста потребительских цен) превысила этот показатель, достигнув 7%. В этом году рост продолжился, достигнув в феврале 7,9% в годовом исчислении, что уже привело к повышению ФРС процентной ставки.
По данным UMich, 32% участников исследования ожидают ухудшения своей финансовой ситуации в 2023 году, рекордные данные с середины 1940-х, когда были начаты подобные исследования. На этом фоне, отмечает экономист, половина участников исследования не одобряют текущую экономическую политику властей, лишь 16% поддерживают ее.
"Ситуацию усложняет и то, что те, кто принимают политические решения, должны принимать во внимание два необычных фактора экономической неопределенности - один довольно незначительный (новый вариант коронавируса) и значительный фактор продолжающихся сбоев в экономике (ситуация на Украине)", - говорит эксперт.
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