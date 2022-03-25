Рейтинг@Mail.ru
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/indoneziya-1780064942.html
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии - РИА Новости, 25.03.2022
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии
Граждане Индонезии поддерживают специальную военную операцию России на Украине и одобряют политику президента РФ Владимира Путина, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:20
2022-03-25T14:20
в мире
россия
индонезия
владимир путин
людмила воробьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/97/1551649742_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6b5a87c249b75697078785a1e51a3bdf.jpg
БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. Граждане Индонезии поддерживают специальную военную операцию России на Украине и одобряют политику президента РФ Владимира Путина, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.Ранее индонезийская компания Evello, осуществляющая мониторинг и анализ контента соцсетей, опубликовала доклад, в котором отмечается, что пользователи индонезийских сегментов соцсетей массово поддерживают российскую спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков мониторинговой фирмы, такая реакция индонезийских пользователей связана прежде всего с распространенным среди населения страны негативным отношением к США и блоку НАТО."Действительно, индонезийская общественность широко поддерживает проводимую Россией на Украине специальную военную операцию", - сказала она."Этому, как видится, есть несколько объяснений. Прежде всего стоит отметить, что на архипелаге наблюдаются сильные антиамериканские настроения в связи с осуществлявшимися США и их союзниками нападениями на такие страны, как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и другие", - пояснила она."Кроме того, безуспешные действия западников на треке борьбы с терроризмом, в результате чего массово гибли "братья по вере", а Индонезия – крупнейшее в мире по численности населения мусульманское государство, - вызывают соответствующую реакцию аудитории. Недоумение здесь также вызывает и экспансионистская политика НАТО", - добавила Воробьева.Другим существенным фактором является личный авторитет президента РФ, продолжила она."Действия президента, направленные на построение многополярного справедливого мира, в Индонезии часто сравнивают с политикой первого главы индонезийского государства Сукарно, который, к слову, выступал с антизападных позиций и сделал многое для сближения с СССР", - сказала глава российской дипмиссии."Отдельно хотела бы подчеркнуть, что важным моментом для индонезийцев является пример России как страны, следующей линии на достижение межнациональной и межконфессиональной гармонии. Мы часто видим, как в местных СМИ широко освещают развитие ислама в России. В данном контексте одобрительную реакцию вызывает участие в спецоперации на Украине российских военнослужащих-мусульман, в том числе из Чеченской Республики", - отметила посол РФ в Индонезии.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/97/1551649742_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0d2a81982eaf322f0edf6cc4071afa04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, владимир путин, людмила воробьева
14:20 25.03.2022
 
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии

Посол в Джакарте Воробьева: индонезийцы поддерживают Россию и одобряют политику Путина

© Посольство Российской Федерации в Индонезии Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
© Посольство Российской Федерации в Индонезии
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. Граждане Индонезии поддерживают специальную военную операцию России на Украине и одобряют политику президента РФ Владимира Путина, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
Ранее индонезийская компания Evello, осуществляющая мониторинг и анализ контента соцсетей, опубликовала доклад, в котором отмечается, что пользователи индонезийских сегментов соцсетей массово поддерживают российскую спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков мониторинговой фирмы, такая реакция индонезийских пользователей связана прежде всего с распространенным среди населения страны негативным отношением к США и блоку НАТО.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
"Действительно, индонезийская общественность широко поддерживает проводимую Россией на Украине специальную военную операцию", - сказала она.
"Этому, как видится, есть несколько объяснений. Прежде всего стоит отметить, что на архипелаге наблюдаются сильные антиамериканские настроения в связи с осуществлявшимися США и их союзниками нападениями на такие страны, как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и другие", - пояснила она.
"Кроме того, безуспешные действия западников на треке борьбы с терроризмом, в результате чего массово гибли "братья по вере", а Индонезия – крупнейшее в мире по численности населения мусульманское государство, - вызывают соответствующую реакцию аудитории. Недоумение здесь также вызывает и экспансионистская политика НАТО", - добавила Воробьева.
Другим существенным фактором является личный авторитет президента РФ, продолжила она.
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
"Действия президента, направленные на построение многополярного справедливого мира, в Индонезии часто сравнивают с политикой первого главы индонезийского государства Сукарно, который, к слову, выступал с антизападных позиций и сделал многое для сближения с СССР", - сказала глава российской дипмиссии.
"Отдельно хотела бы подчеркнуть, что важным моментом для индонезийцев является пример России как страны, следующей линии на достижение межнациональной и межконфессиональной гармонии. Мы часто видим, как в местных СМИ широко освещают развитие ислама в России. В данном контексте одобрительную реакцию вызывает участие в спецоперации на Украине российских военнослужащих-мусульман, в том числе из Чеченской Республики", - отметила посол РФ в Индонезии.
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 08:00
Россия будущего — вперед, в СССР
 
В миреРоссияИндонезияВладимир ПутинЛюдмила Воробьева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала