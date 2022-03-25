https://ria.ru/20220325/indoneziya-1780064942.html

Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии

Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии - РИА Новости, 25.03.2022

Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии

Граждане Индонезии поддерживают специальную военную операцию России на Украине и одобряют политику президента РФ Владимира Путина, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:20

2022-03-25T14:20

2022-03-25T14:20

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россия

индонезия

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людмила воробьева

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БАНГКОК, 25 мар – РИА Новости. Граждане Индонезии поддерживают специальную военную операцию России на Украине и одобряют политику президента РФ Владимира Путина, заявила РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева.Ранее индонезийская компания Evello, осуществляющая мониторинг и анализ контента соцсетей, опубликовала доклад, в котором отмечается, что пользователи индонезийских сегментов соцсетей массово поддерживают российскую спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков мониторинговой фирмы, такая реакция индонезийских пользователей связана прежде всего с распространенным среди населения страны негативным отношением к США и блоку НАТО."Действительно, индонезийская общественность широко поддерживает проводимую Россией на Украине специальную военную операцию", - сказала она."Этому, как видится, есть несколько объяснений. Прежде всего стоит отметить, что на архипелаге наблюдаются сильные антиамериканские настроения в связи с осуществлявшимися США и их союзниками нападениями на такие страны, как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и другие", - пояснила она."Кроме того, безуспешные действия западников на треке борьбы с терроризмом, в результате чего массово гибли "братья по вере", а Индонезия – крупнейшее в мире по численности населения мусульманское государство, - вызывают соответствующую реакцию аудитории. Недоумение здесь также вызывает и экспансионистская политика НАТО", - добавила Воробьева.Другим существенным фактором является личный авторитет президента РФ, продолжила она."Действия президента, направленные на построение многополярного справедливого мира, в Индонезии часто сравнивают с политикой первого главы индонезийского государства Сукарно, который, к слову, выступал с антизападных позиций и сделал многое для сближения с СССР", - сказала глава российской дипмиссии."Отдельно хотела бы подчеркнуть, что важным моментом для индонезийцев является пример России как страны, следующей линии на достижение межнациональной и межконфессиональной гармонии. Мы часто видим, как в местных СМИ широко освещают развитие ислама в России. В данном контексте одобрительную реакцию вызывает участие в спецоперации на Украине российских военнослужащих-мусульман, в том числе из Чеченской Республики", - отметила посол РФ в Индонезии.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, индонезия, владимир путин, людмила воробьева