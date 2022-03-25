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Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/gumpomosch-1780066412.html
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.03.2022
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи
Свыше 40 автомобильных колонн МЧС России уже доставили в ДНР, ЛНР и регионы Украины более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:22
2022-03-25T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Свыше 40 автомобильных колонн МЧС России уже доставили в ДНР, ЛНР и регионы Украины более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в пятницу спасатели МЧС России доставили еще 120 тонн гуманитарной помощи."Продолжается доставка продуктов питания в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безыменное Донецкой народной республики, где находятся более 400 человек", - отметил представитель министерства.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия со 2 марта доставила на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов.
донецкая народная республика
донбасс
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, украина, россия
14:22 25.03.2022 (обновлено: 14:33 25.03.2022)
 
Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Свыше 40 автомобильных колонн МЧС России уже доставили в ДНР, ЛНР и регионы Украины более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в пятницу спасатели МЧС России доставили еще 120 тонн гуманитарной помощи.
"Продолжается доставка продуктов питания в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безыменное Донецкой народной республики, где находятся более 400 человек", - отметил представитель министерства.
Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия со 2 марта доставила на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганская Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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