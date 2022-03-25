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Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.03.2022

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР более восьми тысяч тонн гумпомощи

Свыше 40 автомобильных колонн МЧС России уже доставили в ДНР, ЛНР и регионы Украины более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:22

2022-03-25T14:22

2022-03-25T14:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

украина

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Свыше 40 автомобильных колонн МЧС России уже доставили в ДНР, ЛНР и регионы Украины более восьми тысяч тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."С начала гуманитарной миссии Россия доставила более 8 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в пятницу спасатели МЧС России доставили еще 120 тонн гуманитарной помощи."Продолжается доставка продуктов питания в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безыменное Донецкой народной республики, где находятся более 400 человек", - отметил представитель министерства.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия со 2 марта доставила на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов.

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, украина, россия