https://ria.ru/20220325/gaz-1780117144.html

Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена

Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена - РИА Новости, 25.03.2022

Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена

Программа социальной газификации в Московской области идет опережающим темпом, на данный момент выполнено 48% плана. До конца года газ проведут еще в 1451... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:53

2022-03-25T16:53

2022-03-25T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Программа социальной газификации в Московской области идет опережающим темпом, на данный момент выполнено 48% плана. До конца года газ проведут еще в 1451 населенный пункт региона, сообщил телеканал "360"."Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тысяч домовладений", – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.До конца года программа социальной газификации в Московской области будет полностью завершена. Газ будет в 115 тысячах домов региона, это около 300 тысяч жителей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)