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Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена - РИА Новости, 25.03.2022
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Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена
Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена - РИА Новости, 25.03.2022
Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена
Программа социальной газификации в Московской области идет опережающим темпом, на данный момент выполнено 48% плана. До конца года газ проведут еще в 1451... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:53
2022-03-25T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Программа социальной газификации в Московской области идет опережающим темпом, на данный момент выполнено 48% плана. До конца года газ проведут еще в 1451 населенный пункт региона, сообщил телеканал "360"."Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тысяч домовладений", – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.До конца года программа социальной газификации в Московской области будет полностью завершена. Газ будет в 115 тысячах домов региона, это около 300 тысяч жителей.
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московская область (подмосковье)
16:53 25.03.2022
 

Программа социальной газификации в Подмосковье наполовину завершена

© РИА Новости / Антон ДенисовПосетители и сотрудники в офисе социальной газификации АО "Мособлгаз"
Посетители и сотрудники в офисе социальной газификации АО Мособлгаз - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Программа социальной газификации в Московской области идет опережающим темпом, на данный момент выполнено 48% плана. До конца года газ проведут еще в 1451 населенный пункт региона, сообщил телеканал "360".
"Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тысяч домовладений", – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
До конца года программа социальной газификации в Московской области будет полностью завершена. Газ будет в 115 тысячах домов региона, это около 300 тысяч жителей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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