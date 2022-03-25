https://ria.ru/20220325/gaz-1779990839.html

СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа

СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа - РИА Новости, 25.03.2022

СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа

Германия планирует сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:29

2022-03-25T09:29

2022-03-25T10:05

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

европа

германия

природный газ

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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Германия планирует сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%, сообщает издание Spiegel со ссылкой на попавшие в его распоряжения документы Министерства экономики."К середине года импорт нефти из России в Германию, предположительно, сократится вдвое", - приводит издание слова ведомства.Помимо этого, в документе говорится, что благодаря экономии потребления газа, а также за счет замены газовых электростанций угольными, можно будет снизить долю российского газа "примерно до 30% к концу года"."Зависимость от газа составляет вместо 55% в конце этого месяца уже только 40%,", - приводит издание информацию из документа."Общими усилиями в значительной степени можно добиться независимости от российского газа к лету 2024 года", - цитирует издание документ министерства, добавляя, что "летом 2024 года только 10% природного газа в Германии могло бы быть российского происхождения".Отмечается, что это стало возможным "из-за изменений в закупках газа", что также было связано с тем, что российские поставщики "приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке".Согласно документу, также планируется, что до осени Германия может стать независимой от российского угляРанее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

россия

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-25T09:29 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, германия, природный газ