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СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа - РИА Новости, 25.03.2022
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СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа
СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа - РИА Новости, 25.03.2022
СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа
Германия планирует сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:29
2022-03-25T10:05
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
европа
германия
природный газ
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Германия планирует сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%, сообщает издание Spiegel со ссылкой на попавшие в его распоряжения документы Министерства экономики."К середине года импорт нефти из России в Германию, предположительно, сократится вдвое", - приводит издание слова ведомства.Помимо этого, в документе говорится, что благодаря экономии потребления газа, а также за счет замены газовых электростанций угольными, можно будет снизить долю российского газа "примерно до 30% к концу года"."Зависимость от газа составляет вместо 55% в конце этого месяца уже только 40%,", - приводит издание информацию из документа."Общими усилиями в значительной степени можно добиться независимости от российского газа к лету 2024 года", - цитирует издание документ министерства, добавляя, что "летом 2024 года только 10% природного газа в Германии могло бы быть российского происхождения".Отмечается, что это стало возможным "из-за изменений в закупках газа", что также было связано с тем, что российские поставщики "приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке".Согласно документу, также планируется, что до осени Германия может стать независимой от российского угляРанее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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европа
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, германия, природный газ
09:29 25.03.2022 (обновлено: 10:05 25.03.2022)
 
СМИ узнали о планах ФРГ по снижению зависимости от российских нефти и газа

Spiegel узнал о планах ФРГ к середине года вдвое сократить импорт российской нефти

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Германия планирует сократить вдвое импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%, сообщает издание Spiegel со ссылкой на попавшие в его распоряжения документы Министерства экономики.
"К середине года импорт нефти из России в Германию, предположительно, сократится вдвое", - приводит издание слова ведомства.
Помимо этого, в документе говорится, что благодаря экономии потребления газа, а также за счет замены газовых электростанций угольными, можно будет снизить долю российского газа "примерно до 30% к концу года".
"Зависимость от газа составляет вместо 55% в конце этого месяца уже только 40%,", - приводит издание информацию из документа.
"Общими усилиями в значительной степени можно добиться независимости от российского газа к лету 2024 года", - цитирует издание документ министерства, добавляя, что "летом 2024 года только 10% природного газа в Германии могло бы быть российского происхождения".
Отмечается, что это стало возможным "из-за изменений в закупках газа", что также было связано с тем, что российские поставщики "приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке".
Согласно документу, также планируется, что до осени Германия может стать независимой от российского угля
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.
На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти Германии неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияЕвропаГерманияПриродный газ
 
 
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