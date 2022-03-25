https://ria.ru/20220325/energoresursy-1780022093.html
США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России
США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России - РИА Новости, 25.03.2022
США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России
США и Еврокомиссия объявили о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:44
2022-03-25T11:44
2022-03-25T12:08
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США и Еврокомиссия объявили о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы станут диверсификация поставок сжиженного природного газа и сокращение потребности в природном газе."Сегодня президент Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России и укреплению европейской энергетической безопасности... Группа организует работу вокруг двух главных целей: (1) диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) в соответствии с климатическими целями; (2) снижение спроса на природный газ", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.Сообщается, что совместная группа будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, евросоюз, европа
11:44 25.03.2022 (обновлено: 12:08 25.03.2022)
США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России
США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости от российских энергоресурсов