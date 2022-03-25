https://ria.ru/20220325/energoresursy-1780022093.html

США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России

США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России - РИА Новости, 25.03.2022

США и ЕС создали группу для снижения зависимости от газа и нефти из России

США и Еврокомиссия объявили о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:44

2022-03-25T11:44

2022-03-25T12:08

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США и Еврокомиссия объявили о создании совместной рабочей группы, направленной на снижение зависимости Европы от энергоресурсов из России, целями её работы станут диверсификация поставок сжиженного природного газа и сокращение потребности в природном газе."Сегодня президент Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России и укреплению европейской энергетической безопасности... Группа организует работу вокруг двух главных целей: (1) диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) в соответствии с климатическими целями; (2) снижение спроса на природный газ", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.Сообщается, что совместная группа будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, россия, евросоюз, европа