https://ria.ru/20220325/donetskiy-1780010292.html

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:58

2022-03-25T10:58

2022-03-25T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: населенный пункт Новотошковское - населенный пункт Донецкий: артиллерийское орудие 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия