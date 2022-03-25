https://ria.ru/20220325/donbass-1780136869.html
Украинские войска обстреляли мясокомбинат в Горловке
Украинские войска обстреляли мясокомбинат в Горловке - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска обстреляли мясокомбинат в Горловке
Украинские войска атаковали мясокомбинат в Горловке, его здание пострадало, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:00
2022-03-25T18:00
2022-03-25T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали мясокомбинат в Горловке, его здание пострадало, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ атаковали мясокомбинат в Горловке. В результате обстрела пострадало здание Горловского мясокомбината, расположенное по улице Хлебозаводская, 1а", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Материал дополняется
Украинские войска обстреляли мясокомбинат в Горловке
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли мясокомбинат в Горловке