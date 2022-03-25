https://ria.ru/20220325/donbass-1780096582.html

Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб

Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022

Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб

Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:02

2022-03-25T16:02

2022-03-25T16:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

донбасс

вооруженные силы украины

генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик", - сказал он.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, киев, украина, донбасс, вооруженные силы украины, генштаб вс россии