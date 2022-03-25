https://ria.ru/20220325/donbass-1780096582.html
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:02
2022-03-25T16:02
2022-03-25T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
донбасс
вооруженные силы украины
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, донбасс, вооруженные силы украины, генштаб вс россии
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб
Генерал-полковник Рудской: политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным