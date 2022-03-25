Рейтинг@Mail.ru
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/donbass-1780096582.html
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:02
2022-03-25T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
донбасс
вооруженные силы украины
генштаб вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик", - сказал он.
киев
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, донбасс, вооруженные силы украины, генштаб вс россии
16:02 25.03.2022
 
Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, заявил Генштаб

Генерал-полковник Рудской: политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Политическое решение конфликта в Донбассе было невозможно из-за невыполнения Украиной минских соглашений, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик", - сказал он.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныГенштаб ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала