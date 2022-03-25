11:27 25.03.2022 (обновлено: 12:12 25.03.2022)
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по поселку шахты "Трудовская" шесть снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:00 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.