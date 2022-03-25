https://ria.ru/20220325/donbass-1780007424.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку минами калибром 120 мм

Украинские войска обстреляли Старомихайловку минами калибром 120 мм - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку минами калибром 120 мм

Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:48

2022-03-25T10:48

2022-03-25T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

донецкая народная республика

старомихайловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, вооруженные силы украины