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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 10.00 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:31

2022-03-25T10:31

2022-03-25T10:31

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс