https://ria.ru/20220325/demokratiya-1780017493.html

США профинансируют продвижение демократии с пеленок

США будут учить детсадовцев в Боснии и Герцеговине демократии - РИА Новости, 25.03.2022

США профинансируют продвижение демократии с пеленок

США выделят грант на финансирование продвижения демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:25

2022-03-25T11:25

2022-03-25T13:19

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сша

сараево

босния

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. США выделят грант на финансирование продвижения демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины."Посольство США в Сараево принимает предложения по реализации общенациональной программы гражданского обучения в школах", — говорится на сайте дипломатического учреждения.Согласно описанию, "проект по демократии" затронет детские сады, начальную и среднюю школу, а также некоторые университеты. Она также предусматривает проведение "летних лагерей демократии", мероприятия в музеях и сертификацию учителей.Программа рассчитана на 12 месяцев, а общий фонд составляет 450 тысяч долларов. НПО, выбранные для участия, определят летом этого года.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, сараево, босния