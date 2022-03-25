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США будут учить детсадовцев в Боснии и Герцеговине демократии - РИА Новости, 25.03.2022
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США профинансируют продвижение демократии с пеленок
США будут учить детсадовцев в Боснии и Герцеговине демократии - РИА Новости, 25.03.2022
США профинансируют продвижение демократии с пеленок
США выделят грант на финансирование продвижения демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:25
2022-03-25T13:19
в мире
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сараево
босния
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. США выделят грант на финансирование продвижения демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины."Посольство США в Сараево принимает предложения по реализации общенациональной программы гражданского обучения в школах", — говорится на сайте дипломатического учреждения.Согласно описанию, "проект по демократии" затронет детские сады, начальную и среднюю школу, а также некоторые университеты. Она также предусматривает проведение "летних лагерей демократии", мероприятия в музеях и сертификацию учителей.Программа рассчитана на 12 месяцев, а общий фонд составляет 450 тысяч долларов. НПО, выбранные для участия, определят летом этого года.
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в мире, сша, сараево, босния
11:25 25.03.2022 (обновлено: 13:19 25.03.2022)
 
США будут учить детсадовцев в Боснии и Герцеговине демократии

США профинансируют продвижение демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. США выделят грант на финансирование продвижения демократии в детских садах и школах Боснии и Герцеговины.
"Посольство США в Сараево принимает предложения по реализации общенациональной программы гражданского обучения в школах", — говорится на сайте дипломатического учреждения.
Согласно описанию, "проект по демократии" затронет детские сады, начальную и среднюю школу, а также некоторые университеты. Она также предусматривает проведение "летних лагерей демократии", мероприятия в музеях и сертификацию учителей.
Программа рассчитана на 12 месяцев, а общий фонд составляет 450 тысяч долларов. НПО, выбранные для участия, определят летом этого года.
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