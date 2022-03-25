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На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 25.03.2022
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На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании
На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 25.03.2022
На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании
Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:44
2022-03-25T12:42
происшествия
омская область
омск
тюмень
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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.Преступление произошло накануне, около двух часов ночи в бане придорожного комплекса на трассе Тюмень-Омск. Задержан 28-летний водитель."Около двух часов ночи 24 марта 2022 года в помещении бани, расположенной у кафе на трассе Тюмень-Омск, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний подозреваемый изнасиловал 57-летнюю женщину – администратора комплекса, после чего уснул в своей фуре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html
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происшествия, омская область, омск, тюмень
10:44 25.03.2022 (обновлено: 12:42 25.03.2022)
 
На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании

СК задержал дальнобойщика, подозреваемого в изнасиловании женщины на трассе Тюмень — Омск

© Фото : СУ СК РФ по Омской областиНа трассе Тюмень-Омск задержан дальнобойщик подозреваемый в администратора банного комплекса
На трассе Тюмень-Омск задержан дальнобойщик подозреваемый в администратора банного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : СУ СК РФ по Омской области
На трассе Тюмень-Омск задержан дальнобойщик подозреваемый в администратора банного комплекса
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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.
Преступление произошло накануне, около двух часов ночи в бане придорожного комплекса на трассе Тюмень-Омск. Задержан 28-летний водитель.
"Около двух часов ночи 24 марта 2022 года в помещении бани, расположенной у кафе на трассе Тюмень-Омск, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний подозреваемый изнасиловал 57-летнюю женщину – администратора комплекса, после чего уснул в своей фуре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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