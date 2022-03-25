10:44 25.03.2022 (обновлено: 12:42 25.03.2022)
На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании
СК задержал дальнобойщика, подозреваемого в изнасиловании женщины на трассе Тюмень — Омск
© Фото : СУ СК РФ по Омской областиНа трассе Тюмень-Омск задержан дальнобойщик подозреваемый в администратора банного комплекса
© Фото : СУ СК РФ по Омской области
На трассе Тюмень-Омск задержан дальнобойщик подозреваемый в администратора банного комплекса
ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.
Преступление произошло накануне, около двух часов ночи в бане придорожного комплекса на трассе Тюмень-Омск. Задержан 28-летний водитель.
"Около двух часов ночи 24 марта 2022 года в помещении бани, расположенной у кафе на трассе Тюмень-Омск, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний подозреваемый изнасиловал 57-летнюю женщину – администратора комплекса, после чего уснул в своей фуре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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