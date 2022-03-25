https://ria.ru/20220325/dalnoboyschik-1780006067.html

На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании

На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 25.03.2022

На трассе Тюмень-Омск дальнобойщика задержали по подозрению в изнасиловании

Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:44

2022-03-25T10:44

2022-03-25T12:42

происшествия

омская область

омск

тюмень

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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Дальнобойщик задержан по подозрению в изнасиловании 57-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.Преступление произошло накануне, около двух часов ночи в бане придорожного комплекса на трассе Тюмень-Омск. Задержан 28-летний водитель."Около двух часов ночи 24 марта 2022 года в помещении бани, расположенной у кафе на трассе Тюмень-Омск, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний подозреваемый изнасиловал 57-летнюю женщину – администратора комплекса, после чего уснул в своей фуре, где его задержали сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html

омская область

омск

тюмень

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Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск, тюмень