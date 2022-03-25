https://ria.ru/20220325/bezopasnost-1780049378.html

В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности

В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности

Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:23

2022-03-25T13:23

2022-03-25T13:23

безопасность

джон салливан

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбы озвучить мнение Кремля относительно заявления посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление таких переговоров.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, джон салливан, россия, дмитрий песков, сша