https://ria.ru/20220325/bezopasnost-1780049378.html
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:23
2022-03-25T13:23
2022-03-25T13:23
безопасность
джон салливан
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбы озвучить мнение Кремля относительно заявления посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление таких переговоров.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, джон салливан, россия, дмитрий песков, сша
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
Песков: необходима серьезная переоценка подхода к переговорам по гарантиям безопасности