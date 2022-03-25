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В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:23
2022-03-25T13:23
безопасность
джон салливан
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбы озвучить мнение Кремля относительно заявления посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление таких переговоров.
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безопасность, джон салливан, россия, дмитрий песков, сша
13:23 25.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности

Песков: необходима серьезная переоценка подхода к переговорам по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбы озвучить мнение Кремля относительно заявления посла США в РФ Джона Салливана о том, что он рассчитывает на возобновление таких переговоров.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
БезопасностьДжон СалливанРоссияДмитрий ПесковСША
 
 
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