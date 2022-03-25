https://ria.ru/20220325/belorussiya-1780167293.html

КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши

КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши - РИА Новости, 25.03.2022

КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши

КГБ Белоруссии сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следственным действиям. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:23

2022-03-25T20:23

2022-03-25T20:23

в мире

гродно

польша

белоруссия

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следственным действиям.В нем подчеркивается, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий"."По факту неправомерных действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, гродно, польша, белоруссия