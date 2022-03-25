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КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши - РИА Новости, 25.03.2022
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КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши
КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши - РИА Новости, 25.03.2022
КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши
КГБ Белоруссии сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следственным действиям. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:23
2022-03-25T20:23
в мире
гродно
польша
белоруссия
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следственным действиям.В нем подчеркивается, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий"."По факту неправомерных действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html
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в мире, гродно, польша, белоруссия
20:23 25.03.2022
 
КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши

КГБ Белоруссии сообщил о задержании гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. КГБ Белоруссии сообщил, что по подозрению в шпионаже в Гродно задержан гражданин Польши, два польских дипломата попытались помешать следственным действиям.
"Двадцать пятого марта в Гродно по подозрению в шпионаже в пользу Республики Польша задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно", - процитировало агентство Sputnik заявление КГБ.
В нем подчеркивается, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий".
"По факту неправомерных действий польских дипломатов проинформирован МИД Беларуси", - говорится в сообщении.
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