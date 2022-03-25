https://ria.ru/20220325/aviakatastrofa-1780054471.html

Разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал сигнала тревоги

Разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал сигнала тревоги - РИА Новости, 25.03.2022

Разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал сигнала тревоги

Потерпевший крушение на юге Китая Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, не отправлял сигнала тревоги, прежде чем исчезнуть с радаров, заявил в пятницу РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:43

2022-03-25T13:43

2022-03-25T13:43

в мире

китай

boeing 737

china eastern airlines

гуанчжоу

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Потерпевший крушение на юге Китая Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, не отправлял сигнала тревоги, прежде чем исчезнуть с радаров, заявил в пятницу представитель авиакомпании Лю Сяодун.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

китай

гуанчжоу

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, boeing 737, china eastern airlines, гуанчжоу