https://ria.ru/20220325/aeroflot-1780000492.html
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран - РИА Новости, 25.03.2022
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:25
2022-03-25T10:25
2022-03-25T13:01
туризм
сочи
аэрофлот
армения
египет
турция
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - говорится в сообщении."Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолётах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.Как уточняется, полеты начнутся в апреле.
https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, аэрофлот, армения, египет, турция, узбекистан, казахстан, израиль, новости - туризм
10:25 25.03.2022 (обновлено: 13:01 25.03.2022)
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Египет, Турцию, Израиль и еще три страны