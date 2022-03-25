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"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220325/aeroflot-1780000492.html
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран - РИА Новости, 25.03.2022
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:25
2022-03-25T13:01
туризм
сочи
аэрофлот
армения
египет
турция
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - говорится в сообщении."Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолётах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.Как уточняется, полеты начнутся в апреле.
https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html
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сочи, аэрофлот, армения, египет, турция, узбекистан, казахстан, израиль, новости - туризм
10:25 25.03.2022 (обновлено: 13:01 25.03.2022)
 
"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Египет, Турцию, Израиль и еще три страны

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - говорится в сообщении.
"Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолётах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.
Как уточняется, полеты начнутся в апреле.
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ТуризмСочиАэрофлотАрменияЕгипетТурцияУзбекистанКазахстанИзраильНовости - Туризм
 
 
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