https://ria.ru/20220325/aeroflot-1780000492.html

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран - РИА Новости, 25.03.2022

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:25

2022-03-25T10:25

2022-03-25T13:01

туризм

сочи

аэрофлот

армения

египет

турция

узбекистан

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - говорится в сообщении."Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолётах отечественного производства Superjet100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - добавляет компания.Как уточняется, полеты начнутся в апреле.

https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html

сочи

армения

египет

турция

узбекистан

казахстан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, аэрофлот, армения, египет, турция, узбекистан, казахстан, израиль, новости - туризм