https://ria.ru/20220325/aeroflot-1779998614.html
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании - РИА Новости, 25.03.2022
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании
"Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:25
2022-03-25T10:25
2022-03-25T10:34
туризм
аэрофлот
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба авиакомпании."Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких порталах, неизбежно становятся жертвами мошенников", — говорится в релизе.Кроме того, наблюдаются утечки данных с фейковых сайтов или списание денег без возможности получить билет, уточняют в авиакомпании."Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов — она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь.
https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, мошенники, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
10:25 25.03.2022 (обновлено: 10:34 25.03.2022)
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о росте числа поддельных сайтов компании
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких порталах, неизбежно становятся жертвами мошенников", — говорится в релизе.
Кроме того, наблюдаются утечки данных с фейковых сайтов или списание денег без возможности получить билет, уточняют в авиакомпании.
"Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов — она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь.