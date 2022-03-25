https://ria.ru/20220325/aeroflot-1779998614.html

"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании

"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании - РИА Новости, 25.03.2022

"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании

"Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:25

2022-03-25T10:25

2022-03-25T10:34

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба авиакомпании."Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких порталах, неизбежно становятся жертвами мошенников", — говорится в релизе.Кроме того, наблюдаются утечки данных с фейковых сайтов или списание денег без возможности получить билет, уточняют в авиакомпании."Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов — она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь.

https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

аэрофлот, мошенники, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры