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"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании - РИА Новости, 25.03.2022
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании
"Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:25
2022-03-25T10:34
туризм
аэрофлот
мошенники
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба авиакомпании."Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких порталах, неизбежно становятся жертвами мошенников", — говорится в релизе.Кроме того, наблюдаются утечки данных с фейковых сайтов или списание денег без возможности получить билет, уточняют в авиакомпании."Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов — она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь.
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аэрофлот, мошенники, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
10:25 25.03.2022 (обновлено: 10:34 25.03.2022)
 
"Аэрофлот" предупредил о росте числа поддельных сайтов компании

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о росте числа поддельных сайтов компании

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил пассажиров об увеличившемся количестве поддельных сайтов компании, копирующих дизайн официального интернет-портала, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких порталах, неизбежно становятся жертвами мошенников", — говорится в релизе.
Кроме того, наблюдаются утечки данных с фейковых сайтов или списание денег без возможности получить билет, уточняют в авиакомпании.
"Аэрофлот" призывает обращать внимание на корректность доменного имени (правильный адрес www.aeroflot.ru), дату регистрации и стоимость билетов — она не должна быть слишком низкой. Эти меры помогут избежать потерь.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:07Туризм
ФАС выдала предостережения из-за заявлений о росте цен на авиабилеты
 
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