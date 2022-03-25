https://ria.ru/20220325/aerodromy-1780099640.html
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины
Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
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генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ", - сказал Рудской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, генштаб вс россии
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины
Российская армия поразила 16 основных аэродромов украинской военной авиации