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Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины - РИА Новости, 25.03.2022
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https://ria.ru/20220325/aerodromy-1780099640.html
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины - РИА Новости, 25.03.2022
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины
Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:10
2022-03-25T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ", - сказал Рудской.
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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, генштаб вс россии
16:10 25.03.2022
 
Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины

Российская армия поразила 16 основных аэродромов украинской военной авиации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ", - сказал Рудской.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссияГенштаб ВС России
 
 
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