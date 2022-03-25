https://ria.ru/20220325/aerodromy-1780099640.html

Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины

Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины - РИА Новости, 25.03.2022

Российская армия поразила 16 аэродромов военной авиации Украины

Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:10

2022-03-25T16:10

2022-03-25T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

в мире

украина

россия

генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия в ходе специальной операции поразила 16 основных аэродромов военной авиации Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Нанесено поражение 16-ти основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты авиации ВСУ", - сказал Рудской.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, генштаб вс россии