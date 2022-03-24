https://ria.ru/20220324/youtube-1779887611.html

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма - РИА Новости, 24.03.2022

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма

Роскомнадзор потребовал у YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Аксенова, а также объяснить причину наложенных ограничений, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:28

2022-03-24T16:28

2022-03-24T16:40

youtube

технологии

республика крым

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей аксенов (политик)

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал у YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Аксенова, а также объяснить причину наложенных ограничений, сообщает ведомство."24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым С.В. Аксенова и объяснить причину наложенных ограничений", - говорится в сообщении.Добавляется, что подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Ранее глава республики Крым Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. "Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем. Империя лжи", - пояснил Аксенов.

https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

youtube, технологии, республика крым, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей аксенов (политик), россия, происшествия