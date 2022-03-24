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Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма - РИА Новости, 24.03.2022
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Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма - РИА Новости, 24.03.2022
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма
Роскомнадзор потребовал у YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Аксенова, а также объяснить причину наложенных ограничений, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:28
2022-03-24T16:40
youtube
технологии
республика крым
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей аксенов (политик)
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал у YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Аксенова, а также объяснить причину наложенных ограничений, сообщает ведомство."24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым С.В. Аксенова и объяснить причину наложенных ограничений", - говорится в сообщении.Добавляется, что подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Ранее глава республики Крым Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. "Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем. Империя лжи", - пояснил Аксенов.
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youtube, технологии, республика крым, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей аксенов (политик), россия, происшествия
16:28 24.03.2022 (обновлено: 16:40 24.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма Аксенова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал у YouTube восстановить доступ к каналу главы Республики Крым Аксенова, а также объяснить причину наложенных ограничений, сообщает ведомство.
"24 марта Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube (принадлежит американской компании Google LLC) в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Республики Крым С.В. Аксенова и объяснить причину наложенных ограничений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Ранее глава республики Крым Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал его канал. "Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем. Империя лжи", - пояснил Аксенов.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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YouTubeТехнологииРеспублика КрымGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей Аксенов (политик)РоссияПроисшествия
 
 
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