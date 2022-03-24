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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 2 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:52

2022-03-24T08:52

2022-03-24T08:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

авдеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 2 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 8.27 из населенного пункта Авдеевка.О пострадавших и жертвах не сообщается.

авдеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, авдеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины