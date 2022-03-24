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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 2 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:52
2022-03-24T08:52
2022-03-24T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
авдеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 2 снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 8.27 из населенного пункта Авдеевка.О пострадавших и жертвах не сообщается.
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР заявило, что украинские военные выпустили два снаряда по Ясиноватой