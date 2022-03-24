https://ria.ru/20220324/yaponiya-1779788022.html

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 24.03.2022

СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Эксперты министерства обороны Японии полагают, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны страны, передает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:18

2022-03-24T09:18

2022-03-24T09:19

в мире

кндр (северная корея)

япония

фумио кисида

пхеньян

космос - риа наука

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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Эксперты министерства обороны Японии полагают, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны страны, передает телеканал NHK.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.В связи с предполагаемым ракетным пуском КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб для сбора и анализа информации.В сообщении телеканала отмечается, что пока данных о возможном ущербе не поступало.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кндр (северная корея), япония, фумио кисида, пхеньян, космос - риа наука