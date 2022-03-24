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СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 24.03.2022
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СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 24.03.2022
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Эксперты министерства обороны Японии полагают, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны страны, передает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:18
2022-03-24T09:19
в мире
кндр (северная корея)
япония
фумио кисида
пхеньян
космос - риа наука
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ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Эксперты министерства обороны Японии полагают, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны страны, передает телеканал NHK.Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.В связи с предполагаемым ракетным пуском КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб для сбора и анализа информации.В сообщении телеканала отмечается, что пока данных о возможном ущербе не поступало.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.
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кндр (северная корея)
япония
пхеньян
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в мире, кндр (северная корея), япония, фумио кисида, пхеньян, космос - риа наука
09:18 24.03.2022 (обновлено: 09:19 24.03.2022)
 
СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

NHK: выпущенная, возможно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракеты КНДР
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 мар – РИА Новости. Эксперты министерства обороны Японии полагают, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны страны, передает телеканал NHK.
Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
В связи с предполагаемым ракетным пуском КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб для сбора и анализа информации.
В сообщении телеканала отмечается, что пока данных о возможном ущербе не поступало.
Если информация о пуске подтвердится, это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала года.
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В миреКНДР (Северная Корея)ЯпонияФумио КисидаПхеньянКосмос - РИА Наука
 
 
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