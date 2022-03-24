https://ria.ru/20220324/yaponiya-1779784416.html

В Токио отреагировали на решение России перевести расчеты за газ в рубли

В Токио отреагировали на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 24.03.2022

В Токио отреагировали на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:48

2022-03-24T08:48

2022-03-24T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

япония

россия

министерство финансов японии

природный газ

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ТОКИО, 24 мар — РИА Новости. Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских слушаниях.Отвечая на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, глава Минфина сообщил, что правительство сейчас пытается оценить ситуацию, обсуждает ее с ответственными министерствами и ведомствами.Он уточнил, что Токио планирует продолжать контакты с членами G7 и международным сообществом, чтобы заставить Россию заплатить "высокую цену за свои действия".В то же время власти должны оценить "возможное влияние экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования", заключил Судзуки.Накануне Владимир Путин на совещании с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в течение недели определить порядок операций с Европой в российской валюте. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в тех объемах и по тем ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку дорожит своей репутацией.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против суверенного госдолга, банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, россия, министерство финансов японии, природный газ