08:48 24.03.2022 (обновлено: 09:13 24.03.2022)
В Токио отреагировали на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Глава Минфина Японии Судзуки заявил, что Токио не знает, как платить России за газ рублями
Труба газопровода . Архивное фото
ТОКИО, 24 мар — РИА Новости. Власти Японии пока не понимают, как расплачиваться рублями за поставки российского газа, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентских слушаниях.
Отвечая на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи, глава Минфина сообщил, что правительство сейчас пытается оценить ситуацию, обсуждает ее с ответственными министерствами и ведомствами.
"Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться", — добавил Судзуки.
В то же время власти должны оценить "возможное влияние экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования", заключил Судзуки.
Накануне Владимир Путин на совещании с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в течение недели определить порядок операций с Европой в российской валюте. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в тех объемах и по тем ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку дорожит своей репутацией.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против суверенного госдолга, банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.