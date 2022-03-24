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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2022
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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2022
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:30
2022-03-24T12:04
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от снаряда, запущенного со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько взрывов были зафиксированы ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка, пострадавших нет.Еще один "выстрел со стороны Украины" случился за день до этого, и опять в селе Журавлевка разорвался снаряд, отмечал губернатор. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС. Жителей решено эвакуировать в Белгород."Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, в приграничном селе Журавлевка Белгородской области в ночь на 24 марта "зафиксировано несколько взрывов, произошедших при разрыве снаряда, запущенного со стороны Украины".В настоящее время устанавливается количество разрушенных или поврежденных построек.
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, белгород, вячеслав гладков
10:30 24.03.2022 (обновлено: 12:04 24.03.2022)
 
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов от снаряда в Белгородской области

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от снаряда, запущенного со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько взрывов были зафиксированы ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка, пострадавших нет.
Еще один "выстрел со стороны Украины" случился за день до этого, и опять в селе Журавлевка разорвался снаряд, отмечал губернатор. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС. Жителей решено эвакуировать в Белгород.
"Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, в приграничном селе Журавлевка Белгородской области в ночь на 24 марта "зафиксировано несколько взрывов, произошедших при разрыве снаряда, запущенного со стороны Украины".
В настоящее время устанавливается количество разрушенных или поврежденных построек.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:57В России
Под Белгородом после разрыва снаряда эвакуируют жителей двух сел
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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