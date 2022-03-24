10:30 24.03.2022 (обновлено: 12:04 24.03.2022)
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов от снаряда в Белгородской области
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от снаряда, запущенного со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько взрывов были зафиксированы ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка, пострадавших нет.
Еще один "выстрел со стороны Украины" случился за день до этого, и опять в селе Журавлевка разорвался снаряд, отмечал губернатор. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС. Жителей решено эвакуировать в Белгород.
"Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, в приграничном селе Журавлевка Белгородской области в ночь на 24 марта "зафиксировано несколько взрывов, произошедших при разрыве снаряда, запущенного со стороны Украины".
В настоящее время устанавливается количество разрушенных или поврежденных построек.