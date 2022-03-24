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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2022

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрывов в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:30

2022-03-24T10:30

2022-03-24T12:04

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад о расследовании взрывов в приграничном селе Белгородской области от снаряда, запущенного со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько взрывов были зафиксированы ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка, пострадавших нет.Еще один "выстрел со стороны Украины" случился за день до этого, и опять в селе Журавлевка разорвался снаряд, отмечал губернатор. Ради безопасности в Журавлевке и соседней Нехотеевке введен режим ЧС. Жителей решено эвакуировать в Белгород."Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, в приграничном селе Журавлевка Белгородской области в ночь на 24 марта "зафиксировано несколько взрывов, произошедших при разрыве снаряда, запущенного со стороны Украины".В настоящее время устанавливается количество разрушенных или поврежденных построек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779758236.html

белгородская область

белгород

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Екатерина Зайцева

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, белгород, вячеслав гладков