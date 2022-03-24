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В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке

В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке - РИА Новости, 24.03.2022

В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке

Взрыв произошел на промышленной площадке в турецком Диярбекире, в результате взрыва пострадали пятнадцать человек, пишет в четверг газета Aksam. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:54

2022-03-24T15:54

2022-03-24T16:05

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диярбакыр

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Взрыв произошел на промышленной площадке в турецком Диярбекире, в результате взрыва пострадали пятнадцать человек, пишет в четверг газета Aksam."Взрыв произошел из-за утечки газа на территории, расположенной на третьей промышленной площадке в Диярбекире. В результате взрыва серьезные травмы получили 15 человек", - пишет издание.Сообщается, что пострадавшие после доставлены в ближайшие больницы.По факту инцидента начато масштабное расследование.

турция

диярбакыр

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, диярбакыр