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В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке
В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке - РИА Новости, 24.03.2022
В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке
Взрыв произошел на промышленной площадке в турецком Диярбекире, в результате взрыва пострадали пятнадцать человек, пишет в четверг газета Aksam. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:54
2022-03-24T15:54
2022-03-24T16:05
в мире
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Взрыв произошел на промышленной площадке в турецком Диярбекире, в результате взрыва пострадали пятнадцать человек, пишет в четверг газета Aksam."Взрыв произошел из-за утечки газа на территории, расположенной на третьей промышленной площадке в Диярбекире. В результате взрыва серьезные травмы получили 15 человек", - пишет издание.Сообщается, что пострадавшие после доставлены в ближайшие больницы.По факту инцидента начато масштабное расследование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, диярбакыр
15:54 24.03.2022 (обновлено: 16:05 24.03.2022)
В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке
Aksam: 15 человек пострадали при взрыве газа на промплощадке в турецком Диярбекире
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости.
Взрыв произошел на промышленной площадке в турецком Диярбекире, в результате взрыва пострадали пятнадцать человек, пишет в четверг газета Aksam
.
"Взрыв произошел из-за утечки газа на территории, расположенной на третьей промышленной площадке в Диярбекире. В результате взрыва серьезные травмы получили 15 человек", - пишет издание.
Сообщается, что пострадавшие после доставлены в ближайшие больницы.
По факту инцидента начато масштабное расследование.