https://ria.ru/20220324/voyska-1779770075.html

В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу

В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу - РИА Новости, 24.03.2022

В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу

Вашингтон пока не планирует перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T01:12

2022-03-24T01:12

2022-03-24T09:00

в мире

владимир путин

россия

восточная европа

сша

вооруженные силы рф

нато

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон пока не планирует перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.Вместе с тем он отметил, что администрация президента Джо Байдена постоянно проводит обзор планирования, оценивая необходимость корректировок численности американских сил в Восточной Европе в зависимости от развития ситуации.Переброска дополнительных войск в Европу может стать ответом США на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Стремясь "успокоить и обезопасить" своих союзников по НАТО, Вашингтон неоднократно заявлял, что не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину, поскольку это приведет к военной конфронтации с Россией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

https://ria.ru/20220323/kitay-1779672003.html

россия

восточная европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, восточная европа, сша, вооруженные силы рф, нато, вашингтон