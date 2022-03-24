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В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу
В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу - РИА Новости, 24.03.2022
В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу
Вашингтон пока не планирует перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T01:12
2022-03-24T01:12
2022-03-24T09:00
в мире
владимир путин
россия
восточная европа
сша
вооруженные силы рф
нато
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон пока не планирует перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.Вместе с тем он отметил, что администрация президента Джо Байдена постоянно проводит обзор планирования, оценивая необходимость корректировок численности американских сил в Восточной Европе в зависимости от развития ситуации.Переброска дополнительных войск в Европу может стать ответом США на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Стремясь "успокоить и обезопасить" своих союзников по НАТО, Вашингтон неоднократно заявлял, что не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину, поскольку это приведет к военной конфронтации с Россией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, как подчеркивают власти, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, восточная европа, сша, вооруженные силы рф, нато, вашингтон
01:12 24.03.2022 (обновлено: 09:00 24.03.2022)
В Белом доме оценили необходимость переброски допвойск в Восточную Европу
Салливан: США пока не планируют перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу