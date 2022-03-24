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Командующий ВВО наградил военных, отличившихся под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/voennye-1779858654.html
Командующий ВВО наградил военных, отличившихся под Киевом
Командующий ВВО наградил военных, отличившихся под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022
Командующий ВВО наградил военных, отличившихся под Киевом
Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции российских войск в 30 километрах от Киева, чтобы поставить... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:31
2022-03-24T22:11
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
восточный военный округ (вво)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции российских войск в 30 километрах от Киева, чтобы поставить задачи военным, уточнить обстановку, а также вручить награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, сообщили в Минобороны РФ."Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим. Награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", - сказали в ведомстве.Командующий вручил медали "За отвагу" офицерам и солдатам подразделений округа, "задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции", уточнили в Минобороны.Один из награжденных военнослужащих - старший лейтенант Александр П. уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.После церемонии вручения наград Чайко поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий."Я как командующий горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию, - сказал он.
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Чайко наградил военных, отличившихся под Киевом. Видео Минобороны РФ
Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции российских войск в 30 километрах от Киева, чтобы поставить задачи военным, уточнить обстановку, а также вручить награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, украина, восточный военный округ (вво), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
14:31 24.03.2022 (обновлено: 22:11 24.03.2022)
 
Командующий ВВО наградил военных, отличившихся под Киевом

Командующий ВВО Чайко вручил награды отличившимся на передовых позициях под Киевом военным

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции российских войск в 30 километрах от Киева, чтобы поставить задачи военным, уточнить обстановку, а также вручить награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, сообщили в Минобороны РФ.
"Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим. Награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", - сказали в ведомстве.
Командующий вручил медали "За отвагу" офицерам и солдатам подразделений округа, "задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции", уточнили в Минобороны.
Один из награжденных военнослужащих - старший лейтенант Александр П. уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.
После церемонии вручения наград Чайко поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
"Я как командующий горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию, - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаВосточный военный округ (ВВО)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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