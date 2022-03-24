https://ria.ru/20220324/ukraina-1779898488.html

В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности

В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 24.03.2022

В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности

Пекин считает необходимым, чтобы все стороны в украинском кризисе проявили сдержанность, продвигали урегулирование, а не провоцировали эскалацию, заявил... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:10

2022-03-24T17:10

2022-03-24T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

у цянь

китай

украина

нато

россия

донецкая народная республика

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ПЕКИН, 24 мар - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы все стороны в украинском кризисе проявили сдержанность, продвигали урегулирование, а не провоцировали эскалацию, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", - заявил У Цянь, слова которого приводит оборонное ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, у цянь, китай, украина, нато, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр