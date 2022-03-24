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В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779898488.html
В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности
В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 24.03.2022
В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности
Пекин считает необходимым, чтобы все стороны в украинском кризисе проявили сдержанность, продвигали урегулирование, а не провоцировали эскалацию, заявил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:10
2022-03-24T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
у цянь
китай
украина
нато
россия
донецкая народная республика
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ПЕКИН, 24 мар - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы все стороны в украинском кризисе проявили сдержанность, продвигали урегулирование, а не провоцировали эскалацию, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", - заявил У Цянь, слова которого приводит оборонное ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
китай
украина
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донецкая народная республика
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в мире, у цянь, китай, украина, нато, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:10 24.03.2022 (обновлено: 18:30 24.03.2022)
 
В Пекине призвали все стороны конфликта на Украине к сдержанности

Минобороны Китая призвало все стороны конфликта на Украине не эскалировать ситуацию

© РИА НовостиПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости
Пекин
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мар - РИА Новости. Пекин считает необходимым, чтобы все стороны в украинском кризисе проявили сдержанность, продвигали урегулирование, а не провоцировали эскалацию, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна… Первоочередная задача заключается в том, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке напряженности, а не подливали масло в огонь, способствовали дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации ситуации", - заявил У Цянь, слова которого приводит оборонное ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 17:17
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУ ЦяньКитайУкраинаНАТОРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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