https://ria.ru/20220324/ukraina-1779887994.html

Кадыров сообщил, что его близкие родственники отправились на Украину

Кадыров сообщил, что его близкие родственники отправились на Украину - РИА Новости, 24.03.2022

Кадыров сообщил, что его близкие родственники отправились на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как очередная группа добровольцев из республики отправляется на Украину, отметив, что... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:30

2022-03-24T16:30

2022-03-24T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

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признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как очередная группа добровольцев из республики отправляется на Украину, отметив, что среди них его близкие родственники.Он назвал их настоящими профессионалами военного искусства и пожелал удачи в решении задач, поставленных верховным главнокомандующим."Мы должны освободить украинский народ от преступного гнета националистических группировок и защитить Россию от внешней угрозы. И эти задачи будут выполнены любой ценой!" - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220324/nato-1779884789.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, в мире