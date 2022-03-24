Кадыров сообщил, что его близкие родственники отправились на Украину
Глава Чечни Кадыров сообщил, что его близкие родственники отправились на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 24 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как очередная группа добровольцев из республики отправляется на Украину, отметив, что среди них его близкие родственники.
"Очередной контингент добровольцев из Чеченской Республики выехал на решение боевых задач на Украину. Также посчитали нужным быть частью мощного освободительного орудия отважные мужчины из рода Кадыровых, мои близкие родственники. В рядах добровольцев они выдвинулись на борьбу с националистами", - написал Кадыров.
Он назвал их настоящими профессионалами военного искусства и пожелал удачи в решении задач, поставленных верховным главнокомандующим.
"Мы должны освободить украинский народ от преступного гнета националистических группировок и защитить Россию от внешней угрозы. И эти задачи будут выполнены любой ценой!" - добавил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.