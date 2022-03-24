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МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева - РИА Новости, 24.03.2022
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МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева
МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева - РИА Новости, 24.03.2022
МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева
Интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:24
2022-03-24T16:38
в мире
великобритания
бен уоллес
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
украина
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия."Поражает не то, что министр обороны Британии не смог отличать пранкеров от официальных лиц Украины, здесь я оставляю это на суд британской общественности. Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, это не вызывает у них "ни протеста, ни вопросов, ни какого-то даже испуга". "Это подтверждает только одно: такие планы были. Такие планы были не только у Украины, такие планы были у НАТО, и они были к этому готовы, к такому развитию сценария", - добавила представитель МИД РФ.Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины.Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. На официальном YouTube-канале Вована опубликовано полное видео разговора с главой Минобороны Британии, в нем идет речь, в частности, о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
https://ria.ru/20220323/prankery-1779807208.html
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в мире, великобритания, бен уоллес, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, мария захарова
16:24 24.03.2022 (обновлено: 16:38 24.03.2022)
 
МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева

МИД: интервью Уоллеса пранкерам подтвердило планы НАТО на получение Киевом ядерного оружия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия.
"Поражает не то, что министр обороны Британии не смог отличать пранкеров от официальных лиц Украины, здесь я оставляю это на суд британской общественности. Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, это не вызывает у них "ни протеста, ни вопросов, ни какого-то даже испуга". "Это подтверждает только одно: такие планы были. Такие планы были не только у Украины, такие планы были у НАТО, и они были к этому готовы, к такому развитию сценария", - добавила представитель МИД РФ.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 11:11
Пранкеры выложили разговор с главой Минобороны Британии об Украине и НАТО
Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины.
Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. На официальном YouTube-канале Вована опубликовано полное видео разговора с главой Минобороны Британии, в нем идет речь, в частности, о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:48
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В миреВеликобританияБен УоллесМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОУкраинаМария Захарова
 
 
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