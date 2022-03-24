https://ria.ru/20220324/ukraina-1779886225.html

МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева

МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева - РИА Новости, 24.03.2022

МИД: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО насчет ядерного оружия у Киева

Интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:24

2022-03-24T16:24

2022-03-24T16:38

в мире

великобритания

бен уоллес

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

украина

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Интервью министра обороны Британии Бена Уоллеса пранкерам подтверждает планы НАТО на получение Украиной ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Уоллесу от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения Украиной ядерного оружия."Поражает не то, что министр обороны Британии не смог отличать пранкеров от официальных лиц Украины, здесь я оставляю это на суд британской общественности. Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, это не вызывает у них "ни протеста, ни вопросов, ни какого-то даже испуга". "Это подтверждает только одно: такие планы были. Такие планы были не только у Украины, такие планы были у НАТО, и они были к этому готовы, к такому развитию сценария", - добавила представитель МИД РФ.Ранее Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины.Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. На официальном YouTube-канале Вована опубликовано полное видео разговора с главой Минобороны Британии, в нем идет речь, в частности, о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.

https://ria.ru/20220323/prankery-1779807208.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, бен уоллес, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, украина, мария захарова